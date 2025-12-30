Estudiantes universitarios se suman a las protestas contra crisis económica en Irán y gritan “Muerte al dictador”

Los estudiantes universitarios se han sumado el martes a las protestas contra el colapso económico en Irán, ampliando las manifestaciones comenzadas por los comerciantes en Teherán a campus de la capital y otras ciudades del país.

Las protestas estudiantiles han tenido lugar en diversas universidades de Teherán, donde se incluyen Beheshti, Khajeh Nasir, Sharif, Amir Kabir, Ciencia y Cultura, y Ciencia y Tecnología, así como en la Universidad de Tecnología de Ispahan, en el centro del país, informó la agencia de prensa Ilna, muy cercana a los círculos obreros.

En el complejo de dormitorios de la Universidad de Teherán, los estudiantes corearon consignas el lunes por la noche, según videos circulados en redes sociales. Las fuerzas de seguridad rodearon el dormitorio y cierran sus puertas, con una fuerte presencia policial alrededor del campus.

| ÚLTIMA HORA: MUY MALAS NOTICIAS PARA EL TIRANO NICOLÁS MADURO. Siguen las protestas en Irán . Los informes indican que los estudiantes de la Universidad de Teherán están enfrentando y persiguiendo a grupos pro gubernamentales en el campus. El pueblo se cansó de la tiranía. pic.twitter.com/WhnfYnaGcA — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) December 30, 2025

Las consignas incluyeron “muerte al dictador”, en referencia al líder del régimen Alí Khamenei, y “libertad, libertad”, según los videos.

Un estudiante en uno de los dormitorios dijo al diario británico The Telegraph que las fuerzas especiales en motocicletas rodeaban el complejo. “Han cerrado las puertas y fuerzas especiales en motocicletas nos están rodeando. Estamos determinados, algunos de nosotros podrían ser arrestados, las cosas podrían empeorar, pero no retrocederemos”, afirmó.

Las universidades iraníes han sido históricamente puntos de activismo político, con estudiantes desempeñando roles clave en protestas por décadas.

| ÚLTIMA HORA: Masivas protestas en Irán contra el régimen revolucionario e islámico. Los manifestantes corean: “No queremos espectadores, únanse a nosotros”, “Muerte al dictador” y más consignas contra los mulás. El pueblo iraní está harto de la tiranía y pide libertad. ⚠️ pic.twitter.com/5KEEucADY0 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) December 29, 2025

Las manifestaciones estudiantiles ocurrieron en el tercer día de protestas comenzadas por comerciantes agobiados por la hiperinflación y la devaluación de la moneda iraní. El presidente Masud Pezeshkian pidió a sus funcionarios que escuchen “las demandas legítimas” de los manifestantes.

“Pedí al ministro del Interior que escuche las demandas legítimas de los manifestantes dialogando con sus representantes”, aseguró Pezeshkian en la red social X, para que el gobierno “pueda actuar con todas sus fuerzas para resolver los problemas y hacerlo de manera responsable”.

La movilización espontánea dio inicio el domingo en el mayor mercado de teléfonos móviles de Teherán, cuando los vendedores cerraron sus tiendas tras un desplome del rial iraní a un mínimo histórico de 1,42 millones por dólar. Las protestas se extendieron el lunes, cuando comerciantes cerraron sus negocios y marcharon contra el deterioro económico.

Las imágenes de la agencia de noticias estatal Fars mostraron que las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos para dispersar las protestas cerca del Gran Bazar de Teherán.

ÚLTIMA HORA: Protestas masivas contra el régimen Ayatola iraní en Teherán. La economía colapsa, la inflación está fuera de control y el régimen solo piensa en gastar dinero en armas para destruir a Israel. pic.twitter.com/cryYpv0101 — Isaac (@isaacrrr7) December 28, 2025

La República Islámica lleva desde hace años un encarecimiento desenfrenado de los productos básicos y una continua devaluación de su moneda. En diciembre, los precios aumentaron una media del 52% interanual, según el Centro de Estadísticas.

El rial llega a más de 1,4 millones por dólar el domingo, frente a los 820.000 de hace un año. La moneda se recuperó ligeramente el lunes. Esta depreciación crónica ha conducido a una hiperinflación y fuerte volatilidad, donde algunos precios aumentan considerablemente de un día para otro.