Fue liberado un condenado a cadena perpetua por asesinato y apuñala a una niña de 10 años

Una niña de 10 años permanece internada en Argentina luego de haber sido apuñalada por un hombre al que, en octubre pasado, le concedieron libertad condicional tras pasar 21 años preso por asesinar a una joven. El caso generó conmoción en la comunidad y el ambiente político de la provincia de San Luis, reportaron medios locales.

El acusado de atacar a la niña es Diego Domingo Ponce, de 46 años, quien en octubre de 2025 recibió el beneficio de la libertad condicional mientras cumplía la condena a prisión perpetua que le dictaron en 2004 por el crimen de una vecina. De acuerdo con la sentencia, debía estar en la cárcel al menos hasta octubre de 2030.

El martes pasado, Ponce tocó a la puerta de una vivienda en una zona rural al noreste de San Luis, donde lo atendió Emma, una nena de 10 años, que estaba sola porque su madre había ido de compras. El hombre le pidió un vaso de agua y, al ingresar a la casa, le provocó dos cortes profundos en la garganta y uno en el pecho. Antes de escapar, robó 900.000 pesos (unos 627 dólares) y 100 dólares.

Cuando la madre regresó, encontró a la niña gravemente herida, por lo que fue llevada de urgencia a un centro médico, donde pudieron estabilizarla. Luego, fue trasladada a una clínica de la vecina provincia de Córdoba. Finalmente, este domingo salió de la sala de terapia intensiva.

Fin de la libertad condicional

Aunque Ponce escapó en bicicleta, horas después fue detenido en la localidad de Santa Rosa del Conlara, San Luis, a pocos kilómetros del lugar del ataque. En su domicilio, la Policía encontró una mochila con el arma que usó para herir a la menor y la ropa que tenía puesta en ese momento.

El juez a cargo de la causa le revocó la libertad condicional y le dictó prisión preventiva por 120 días. Además, Ponce fue imputado por “robo calificado por el uso de arma y homicidio ‘criminis causa’ en grado de tentativa”, es decir, cometido para realizar u ocultar otro delito.

Malestar en la provincia

La nueva agresión cometida por Ponce desató indignación entre los vecinos y la respuesta de las autoridades políticas de San Luis. “Casi mata a una nena. ¿Quién se hace cargo de eso?”, cuestionó el gobernador, Claudio Poggi, y criticó a la jueza que le otorgó la libertad condicional.

Por su parte, el intendente de Santa Rosa de Conlara, Miguel Postiguillo, afirmó que el caso generó “conmoción” en la comunidad. “Estamos todos muy dolidos y con mucha bronca. Los jueces viven en una burbuja totalmente distinta a la realidad social”, expresó.

Por otra parte, se comprobó que Ponce no cumplió con los requisitos que se le habían impuesto para permitirle salir de la cárcel, como vivir en la dirección declarada o seguir tratamiento psicológico obligatorio.

Por este crimen lo condenaron a la cadena perpetua

Ponce fue condenado a prisión perpetua por el asesinato a puñaladas de su vecina Laura Natalia Chirino, de 17 años, cometido el 11 de julio de 2002. Según declaró el padre de la víctima durante el juicio, el hombre “trataba de seducir” a la joven, quien “no le correspondía”, y antes del crimen, la amenazó diciendo: “Si no sos mía, no vas a ser de nadie”.

Tras el ataque de la semana pasada, Alberto Chirino, tío de la chica asesinada, recordó que su sobrina “no era pareja, menos novia” de Ponce, que vivía enfrente de su casa. Se conocían porque “se juntaban con otros chicos”, comentó. “Es más, él solía ir a la casa de mi hermano, estaba en los cumpleaños de Laurita. Resultó ser un enfermo”, aseguró.

Por último, cuestionó que la Justicia no les notificara la liberación de Ponce. “Si el tipo no hubiera hecho nada, jamás nos hubiéramos enterado de que estaba libre”, manifestó.