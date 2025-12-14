Fuerte acusación a 2 mujeres con casi 2 mil cargos por trato inhumano a menor

Dos mujeres del condado de Jefferson, en el estado estadounidense de Pensilvania, enfrentan cientos de cargos penales tras salir a la luz un caso de presunto abuso extremo contra un adolescente que estaba bajo su cuidado, recoge People.

Según documentos judiciales, Sarah Faber, de 37 años, y Amy Billotte, de 51, fueron imputadas con 947 y 959 cargos respectivamente, entre los que figuran privación ilegal de libertad, encarcelamiento falso, agresión agravada, puesta en peligro del bienestar de un menor, servidumbre involuntaria y amenazas terroristas. Ambas permanecen detenidas en la cárcel del condado con una fianza fijada en 500.000 dólares cada una.

La investigación comenzó el pasado 8 de septiembre, cuando personal escolar alertó a la Policía tras notar que el joven presentaba una desnutrición severa, deshidratación y una drástica pérdida de peso respecto al curso anterior, llegando a pesar apenas 36 kilos. El menor fue trasladado a un hospital infantil en Pittsburgh, donde se documentaron signos de maltrato físico y abandono.

De acuerdo con la denuncia penal, el adolescente relató que pasaba días enteros confinado en su habitación, vigilado por cámaras conectadas a una aplicación móvil y con una alarma instalada en la puerta. Las ventanas tenían tornillos para limitar su apertura, y el joven aseguró haber sido obligado a permanecer de pie durante horas, a realizar ejercicios “hasta el agotamiento” y a dormir en el suelo, incluso siendo atado con cinta adhesiva por las noches.

Rociar insulina para gatos en sus ojos

También denunció castigos como encierros en el sótano por varios días, agresiones físicas, como lanzarlo por escaleras, heridas con arma blanca y amedrentamiento, incluyendo la utilización de payasos para intimidarlo y amenazas con rociar insulina para gatos en sus ojos. Las audiencias preliminares están previstas para principios de enero, mientras las autoridades califican el caso como uno de los más “horribles y desgarradores” que han enfrentado.