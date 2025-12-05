Fuerza aérea venezolana neutraliza aeronave “‘hostil” que entró a su territorio sin permiso (VIDEOS)

La Fuerza Armada de Venezuela neutralizó una aeronave “hostil” que cruzó su espacio aéreo sin permiso.

El incidente ocurrió en los llanos en el estado Apure, al suroccidente del país, informó el comandante Estratégico Operacional, Domingo Hernández.

El avión bimotor tipo Cessna 310 color blanco con franja verde sin matricula visible, tenía el sistema transponder apagado y fue detectado en el suroriental estado Bolívar antes de ser interceptado por tres F-16.