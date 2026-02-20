Ha entrado en el Mediterráneo el portaviones más grande del mundo de EE.UU. en plenas tensiones con Irán

El portaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, de las Fuerzas Armadas estadounidenses, ha entrado este viernes en el mar Mediterráneo, según datos de seguimiento marítimo recogidos por The Times of Israel.

El medio señala que un destructor de la clase Arleigh Burke USS Mahan, que forma parte del grupo de ataque del USS Gerald R. Ford, actualmente está cruzando el estrecho de Gibraltar.

La semana pasada, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó el envío de un grupo de portaviones a Medio Oriente en medio de las crecientes tensiones con Irán y reportes de que está considerando la posibilidad de emprender acciones militares contra la República Islámica.

Tensiones entre Washington y Teherán

A comienzos de enero se produjo una escalada entre Washington y Teherán, tras la amenaza de intervención militar lanzada por Trump, en un contexto de protestas internas en Irán. Aunque luego las manifestaciones cesaron, EE.UU. mantuvo la presión, redirigiendo su argumento hacia los programas nuclear y de misiles de Teherán.

El pasado 6 de febrero se celebró en Mascate, Omán, la primera jornada de contactos indirectos entre EE.UU. e Irán sobre la cuestión nuclear. Tras el encuentro, Trump aseveró que “Irán parece muy interesado en llegar a un acuerdo”. Por su parte, Teherán describió el ambiente como “positivo” y confirmó la voluntad de mantener el canal de diálogo abierto. Una nueva jornada de conversaciones se celebró el martes de esta semana en Ginebra, Suiza.

Al mismo tiempo, desde el país persa han asegurado repetidamente que están preparados para responder a cualquier “error estratégico” de EE.UU. con golpes “pesados”. Además, han advertido que un cese completo del enriquecimiento de uranio es “absolutamente inaceptable” para Irán.

Este miércoles se informó que Trump ordenó el envío del USS Gerald R. Ford, el portaviones nuclear más grande y avanzado del mundo, y su grupo de combate a la zona de Oriente Medio. La misión se unirá al USS Abraham Lincoln.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), por su parte, ha llevado a cabo ejercicios navales en el estrecho de Ormuz, lanzando misiles avanzados y usando drones y submarinos dentro de la operación denominada ‘Control inteligente del estrecho de Ormuz’. Además, cerraron parcialmente esta ruta marítima el martes durante varias horas.