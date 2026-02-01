Han regresado a su casa en Minesota el niño ecuatoriano de 5 años y su padre tras ser detenidos por el ICE

El niño ecuatoriano de 5 años que fue detenido junto con su padre el pasado 20 de enero en Mineápolis (Minesota, EE.UU.) por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han regresado a su casa, tras ser liberados este sábado por orden de un juez federal del centro de detención en Texas donde se encontraban, informó el congresista demócrata Joaquín Castro.

El representante por Texas comunicó que recogió a Liam Conejo Ramos y a su progenitor, Adrián Conejo Arias, del centro de detención de Dilley y los acompañó de regreso a su ciudad este domingo.

“Gracias a todos los que exigieron la libertad de Liam. No pararemos hasta que todos los niños y sus familias regresen a casa”, escribió Castro en su cuenta de X, donde colgó varias fotos del menor.

El niño y su padre, solicitantes de asilo en el país norteamericano con caso pendiente, fueron detenidos cuando el menor volvía de su clase de preescolar y el padre se encontraba en la entrada de su casa.

Este sábado, el juez de distrito Fred Biery ordenó la inmediata liberación del menor y de su progenitor y prohibió la expulsión de la familia mientras se resolvía su caso. En su fallo, denunció lo ocurrido como “una pérfida sed de poder sin límites”.