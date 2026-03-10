Hegseth: Hoy será nuestro día más intenso de ataques contra Irán

Estados Unidos está intensificando sus ataques a Irán, según declaró este martes el secretario de Guerra estadounidense, Peter Hegseth.

“Hoy será, nuevamente, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán. El mayor número de cazas, el mayor número de bombarderos, el mayor número de ataques, una inteligencia más y mejor refinada que nunca”, afirmó.

En esta línea, remarcó que, en las últimas 24 horas, Irán había lanzado la cantidad de misiles más baja.

Elogiando la eficacia de los ataques estadounidenses, Hegseth aseguró que se habían “logrado avances significativos en la reducción del número de ataques con misiles y drones desde Irán”.

“Los ataques con misiles balísticos siguen disminuyendo en un 90 % desde que comenzaron. Y los ataques con drones han disminuido en un 83 % desde el inicio de la operación”, afirmó.

Aseguró también que, mientras Irán “es abandonado” por sus aliados en la región, EE.UU. “está ganando”.

“En el día 10 de la Operación Furia Épica, estamos ganando con un enfoque abrumador e implacable en nuestros objetivos, que son los mismos que el día que di mi primera sesión informativa aquí”, manifestó.

Agregó que Washington no cesará los ataques hasta que Teherán “sea total y decisivamente derrotado”, pero que lo hará conforme a su “calendario y elección propia”. “Como declaró ayer el presidente [Donald] Trump, estamos aplastando al enemigo con una abrumadora demostración de habilidad técnica y fuerza militar”, reiteró Hegseth.

Hegseth subrayó que la política exterior actual de Estados Unidos es muy diferente de la que el país llevó adelante en las últimas dos décadas.

“Ya ven, esto no es 2003. No se trata de una interminable construcción de la nación bajo ese tipo de atolladeros que vimos con [George] Bush o [Barack] Obama. Ni siquiera se le acerca”, aseguró.

El secretario de Guerra habló del nuevo tipo de operaciones militares que realiza Washington.

“Nuestra generación de soldados no permitirá que eso vuelva a suceder, y tampoco lo hará este presidente [Donald Trump], que se opuso muy claramente a ese tipo de misiones interminables y de alcance nebuloso. Esos días han terminado”, dijo.