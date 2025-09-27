Helicóptero, granada y una guardería: así cayó “uno de los más sanguinarios” de Río de Janeiro

Edmilson Marques de Oliveira, conocido como ‘Cria’ o ‘Di Ferro’, señalado como uno de los jefes del Tercer Comando Puro (TCP), una de las principales organizaciones criminales de Río de Janeiro, fue abatido este viernes en una operación policial en una favela de la urbe brasileña.

La Policía Civil informó que ‘Cria’ fue neutralizado tras atacar a agentes de seguridad en medio de la “operación quirúrgica” que las autoridades activaron para “prevenir un ataque narcoterrorista contra una comunidad rival en el Complejo Maré, en la zona norte de Río”.

VEJA: TODAS AS IMAGENS DA OPERAÇÃO EMERGENCIAL DA POLICIA CIVIL NO COMPLEXO DA MARÉ. PARTE 9

(26/09/2025) pic.twitter.com/JFSMB2bVxz — RIO WAR NEWS (@RIO_WARNEWS) September 26, 2025

Fue localizado en una casa junto a una guardería, donde se resistió al arresto y atacó a los oficiales. Producto del intenso tiroteo una empleada del Hospital Federal Bonsucesso fue alcanzada por una bala.

La investigación reveló que los delincuentes trataron de desviar la atención de sus acciones, que incluye tráfico de drogas, operando cerca de escuelas, así como de centros de salud. Para brindar apoyo aéreo en el operativo los efectivos utilizaron un helicóptero.

VEJA: TODAS AS IMAGENS DA OPERAÇÃO EMERGENCIAL DA POLICIA CIVIL NO COMPLEXO DA MARÉ. PARTE 2

(26/09/2025) pic.twitter.com/L7114vQZLc — RIO WAR NEWS (@RIO_WARNEWS) September 26, 2025

‘Cria’ fue catalogado como uno de los “más sanguinarios y peligrosos de Río”. Al respecto, el secretario de la Policía Civil, Felipe Curi, indicó que era “responsable de decenas de homicidios, extremadamente peligroso, que asesinaba no solo a delincuentes rivales, sino también a residentes simplemente por sospecha”.

Era considerado el hombre de guerra del TCP, el que planeaba las invasiones de la banda y las disputas territoriales. “Un narcoterrorista”, aseguró Curi tras destacar que la organización lanzó una granada durante el enfrentamiento.

VEJA: TODAS AS IMAGENS DA OPERAÇÃO EMERGENCIAL DA POLICIA CIVIL NO COMPLEXO DA MARÉ. PARTE 6

(26/09/2025) pic.twitter.com/lBWZF9Xgv1 — RIO WAR NEWS (@RIO_WARNEWS) September 26, 2025

De acuerdo con la Policía Civil, el TCP se aprestaba a intentar reconquistar Morro dos Macacos, una favela en manos del poderoso Comando Vermelho (CV), el grupo criminal más antiguo de Brasil.

Como parte del operativo también detuvieron a dos presuntos narcotraficantes y decomisaron un fusil y una pistola.