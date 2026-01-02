Hombre apuñala a su mujer hasta dejarla en terapia intensiva y afirma que fue por un “juego erótico”

Una mujer de 40 años está en terapia intensiva luego de que su pareja le apuñaló el cuello en la ciudad de Nogoyá, en la provincia de Entre Ríos, Argentina, donde el caso está tipificado como intento de feminicidio, informó este viernes el medio local Elonce.

El Hospital San Martín de Paraná, donde está la mujer, reportó que su estado de salud permanecía “comprometido y sin mejoras significativas” luego del suceso, ocurrido la madrugada del domingo en una vivienda ubicada sobre calle Federación, entre Paraná y Sixto Oris.

El presunto atacante, de 45 años, fue detenido pocas horas después y ya fue imputado por una causa en la cual el fiscal Fernando Martínez dispuso su prisión preventiva por un plazo de 45 días.

Pese a que fue encontrado con manchas de sangre al momento de su arresto, el sujeto alegó que fue resultado de un “juego erótico”, según contó el jefe de la Departamental Policial de Nogoyá, Cristian Koch.

“Según lo manifestado por el hombre, habrían estado en un juego erótico e ingiriendo bebidas alcohólicas y algunos medicamentos, cuando perdieron la noción de lo que estaban haciendo”, declaró Koch.

Las autoridades notificaron que el acusado ya tenía antecedentes por lesiones contra otra mujer y contra sus propias hijas.