Identifican el cadáver descompuesto hallado en el Tesla de un famoso cantante en EE.UU.

La oficina del médico forense del condado de Los Ángeles (California, EE.UU.) ha determinado que los restos de una mujer, encontrados el pasado 8 de septiembre en el maletero de una Tesla registrado a nombre del cantante neoyorquino D4vd, corresponden a los de una adolescente de entre 14 y 15 años, informaron este martes fuentes policiales a la cadena ABC News.

Los peritos se abstuvieron de revelar el nombre de la víctima mientras se localiza y se notifica a sus familiares. La causa de muerte continúa bajo investigación. En tanto que, en el momento del hallazgo el cuerpo se encontraba en estado de descomposición —por lo que se presume que la joven habría muerto varios días antes—, los investigadores dependen en gran medida de los forenses.

La Policía localizó a la adolescente dentro de una bolsa colocada en el maletero delantero del vehículo, que había sido remolcado a un depósito en el barrio de Hollywood dos días antes, respondiendo a un informe de un olor fétido desde su interior. Ella fue descrita como de cabello negro ondulado, 1,57 metros de estatura y 32 kilogramos de peso. Vestía un top tipo tubo, leggings negros, un brazalete de metal amarillo y aretes de tachuela metálica. En el dedo índice derecho tenía tatuado el texto “Shhh…”.

El compositor estadounidense de 20 años, cuyo nombre real es David Anthony Burke, ha estado cooperando ampliamente con las autoridades mientras continúa de gira mundial. Cuando el cuerpo fue descubierto en su auto, se preparaba para una actuación en Minneapolis, detalla New York Post. Según el periódico, pese a la buena voluntad demostrada por el cantante para que se aclaren los hechos, su carrera se ha visto perjudicada. Las marcas de ropa Crocs y Hollister, con las que D4dv colaboraba en una nueva campaña, lo retiraron de todas sus publicidades.