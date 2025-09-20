IMÁGENES INÉDITAS del presunto asesino de Charlie Kirk hablando con la Policía

Esta semana salieron a la luz imágenes inéditas de Tyler Robinson, acusado del asesinato del activista conservador Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre durante un evento público en Utah (EE.UU.). El medio Scripps News reveló este viernes una grabación obtenida de la cámara corporal de un policía en la que Robinson dialoga con unos oficiales a raíz de un accidente automovilístico en el que se vio involucrado hace poco más de tres años.

El video se remonta exactamente al 31 de mayo de 2022, cuando Robinson, de entonces 19 años, estrelló su coche de la marca Audi contra un sedán Ford que giraba en una intersección de la ciudad de St. George, en Utah. En las imágenes, se ve a Tyler tranquilo. Describe el incidente y colabora sin inconveniente con las autoridades. Ni él ni el otro conductor sufrieron lesiones visibles y tampoco recibieron ninguna multa.

Desde el asesinato de Kirk, las fuerzas del orden de EE.UU. han estado indagando en la vida de Robinson, investigando su comportamiento y sus acciones pasadas. Dentro de sus labores para construir un perfil más preciso, recientemente trascendió que la Policía y el Servicio Secreto han revisado en profundidad la presencia de Robinson en redes sociales, inspeccionando incluso en su historial de los videojuegos.

Este martes, Robinson, de 22 años, recibió cargos por asesinato con agravantes, delito que, según la legislación estatal de Utah, puede conllevar la pena de muerte. En el estado existen dos métodos de ejecución: inyección letal y fusilamiento (a petición del condenado).

Charlie Kirk fue alcanzado en el cuello por una bala el pasado 10 de septiembre durante una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes en la Universidad del Valle de Utah. El atacante disparó desde el techo de un edificio cercano. El FBI declaró que se trató de un “ataque selectivo”.