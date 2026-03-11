Irán aspiera a que el precio del barril de petróleo supere los US$200

Las Fuerzas Armadas de Irán están cambiando su táctica de resistencia a la agresión de Estados Unidos e Israel, según declaró este miércoles el portavoz del cuartel general central Jatam al Anbia.

“Nuestra política de ojo por ojo ha llegado a su fin. Ahora aplicamos una política de golpe tras golpe hasta que sean plenamente castigados y se arrepientan”, afirmó el vocero.

Aseguró que los países agresores no podrán bajar el precio de petróleo y otros combustibles con su presencia en las aguas de la región.

“Como anunciamos cuando la guerra se extendió por la región, esperen 200 dólares por barril. Porque el precio del petróleo depende de la seguridad en la región, y ustedes son la fuente de su inseguridad”, señaló.

Acentuó que cualquier buque que pertenezca a Estados Unidos, Israel o a sus socios hostiles, será un “objetivo legítimo” para las fuerzas iraníes.

Asimismo, el portavoz aseguró que Irán tiene “preparado un golpe mucho más poderoso y devastador” para sus enemigos.

“No pueden salvar a su ejército del atolladero en el que está atrapado. Sus centros y bases vitales arderán, uno tras otro, en el fuego que ustedes han encendido, y arderán una y otra vez”, prometió.