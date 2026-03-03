Israel destruye el edificio del órgano encargado de elegir al nuevo líder supremo de Irán (VIDEO)

BOLETIN DE NOTICIAS
Se trata de la sede de la Asamblea del Consejo de Expertos en Qom, al sur de la capital.

Israel lanzó un ataque contra la sede de la Asamblea del Consejo de Expertos en Qom, al sur de Teherán, informan los medios locales.

Este órgano deberá elegir al nuevo líder supremo del país tras el asesinato del ayatolá Alí Jameneí.

En declaraciones a Axios, el funcionario de Defensa israelí señaló que el ataque se produjo mientras se contaban los votos. De momento se desconoce cuántos de los 88 miembros del consejo se encontraban en el edificio en ese momento, ni cuál fue el alcance de los daños. “Queríamos impedir que eligieran a un nuevo líder supremo”, afirmó el funcionario.

Por su parte, la agencia iraní Mehr informa que ese edificio es antiguo y no se utiliza para reuniones.

El domingo, el canciller Seyed Abbas Araghchi declaró que el nuevo líder supremo sería elegido en un plazo de dos días. Tras la muerte de Jameneí, el ayatolá Alireza Arafí formó parte del Consejo de Guardianes en el Consejo de Liderazgo como miembro jurista.

El Consejo de Guardianes es un organismo clave encargado de vigilar las acciones del Parlamento y de decidir qué candidatos cumplen con los requisitos para postularse a cargos públicos.

