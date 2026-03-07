Joven asesina a 3 mujeres en un día y dice que lo hizo porque “tenía que hacerlo”

Un joven de 22 años fue capturado este jueves en Colorado (EE.UU.), acusado de asesinar a tres mujeres esta semana en el sur de Utah, informó el diario The Salt Lake Tribune. Se trata de Ivan Miller, quien al momento de su arresto portaba una pistola y un cuchillo y, según documentos judiciales, aseguró que “no quería” matar a las víctimas, pero “tenía que hacerlo”.

2 semanas atrás, Miller inició un viaje en solitario desde Iowa. Tras chocar su camioneta contra un alce en Utah, vendió el vehículo y se hospedó en un hotel. Más tarde llegó al pequeño pueblo de Lyman, donde habría cometido su primer crimen. Presuntamente pasó la noche en el cobertizo de una casa. Al día siguiente, irrumpió en la vivienda y disparó a la dueña, Margaret Oldroyd, de 86 años. Luego robó su auto, un Buick Regal.

Condujo hasta un sendero en Cocks Comb Trailhead, donde atacó a dos excursionistas que estaban en un Subaru Outback: Linda Dewey y Natalie Graves (de 65 y 34 años). Según los fiscales, Miller buscaba otro vehículo porque “no le gustaba” el que tenía. Les disparó a ambas y apuñaló a Dewey porque aún se movía. A continuación, ocultó los cuerpos cerca de un arroyo, robó el Subaru y huyó con tarjetas de crédito de las víctimas con la intención de regresar a Iowa.

Investigación

Los cadáveres de Dewey y Graves fueron encontrados más tarde por sus esposos mientras las buscaban porque nunca regresaron de su caminata. Se abrió una investigación que desembocó en el posterior hallazgo del cuerpo de la octogenaria en su casa a partir de su auto abandonado. Los tres asesinatos, aparentemente aleatorios, desencadenaron una frenética búsqueda del responsable, que se extendió por cuatro estados, recoge The New York Times.

Miller fue arrestado en un pueblo de Colorado, después de que las autoridades lo rastrearan utilizando datos del lector de matrícula y una aplicación que mostraba la ubicación del llavero del Subaru robado. La Fiscalía afirma que el joven confesó a las autoridades haber matado a las tres mujeres para usar sus autos y tarjetas de crédito. Fue acusado de cargos por asesinato agravado que podrían conllevar la pena de muerte. Si bien en Colorado la pena capital no es legal, en Utah se aplica exclusivamente para casos bajo tales cargos. Su abogado declaró el viernes en la corte que su cliente luchará contra la extradición.