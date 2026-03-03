“La caza solo se hará más precisa, poderosa y letal”: Jefe del Pentágono amenaza a Irán

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, amenazó a Irán con una “caza más precisa, poderosa y letal”.

“Nadie caza mejor que el Comando Central [CENTCOM] y, como nuestro control de los cielos aumenta con cada oleada de poderío aéreo, la caza solo se volverá más precisa, poderosa y letal”, escribió Hegseth este martes en X.

Las declaraciones se producen después de que varias bases estadounidenses en Oriente Medio fueran alcanzadas por los ataques de respuesta de Irán tras la agresión de EE.UU. e Israel. Además, Washington ha reportado la pérdida de varios militares, así como de tres cazas F-15 que fueron derribados por error por fuego amigo de Kuwait.

Israel y Estados Unidos lanzaron la madrugada del sábado un ataque conjunto contra Irán, proponiéndose “eliminar las amenazas” del Gobierno del país persa.