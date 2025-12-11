BOLETIN DE NOTICIAS
Mundo

La curiosa explicación de la Casa Blanca para los extraños vendajes en la mano de Trump

Pese a las versiones oficiales, críticos han especulado que podría deberse a condiciones médicas no reveladas.

Por Redaccion Central
Donald Trump apareció en varias actividades públicas este mes con la mano derecha vendada y hematomas visibles, lo que reavivó preguntas sobre el estado de salud del presidente estadounidense de 79 años.

Al ser cuestionada sobre el origen de los vendajes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, los atribuyó al ritmo de encuentros del mandatario. “Está estrechando manos constantemente. El Despacho Oval es como la Terminal Grand Central [de Nueva York]”, explicó este jueves la vocera. “Se reúne con más personas de las que cualquiera de ustedes conoce diariamente”, añadió.

La vocera señaló además que el líder republicano sigue un régimen diario de aspirina “lo cual es algo que sus exámenes físicos han indicado en el pasado y que puede contribuir a esos moretones que ven”.

Trump fue visto por primera vez el pasado martes con dos pequeñas vendas en su mano derecha durante una reunión de Gabinete en la Casa Blanca y durante encuentros con líderes extranjeros. Al día siguiente, en un evento en el Despacho Oval, solo llevaba una. El sábado volvió a aparecer con dos curitas en una cena en el Departamento de Estado antes de la cena de honor del Centro Kennedy, donde los vendajes volvieron a ser detectados.

Pese a las versiones oficiales, críticos han especulado que podría deberse a tratamientos intravenosos, efectos secundarios de medicamentos u otras condiciones médicas no reveladas.

