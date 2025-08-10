10 agosto, 2025
Kylie Jenner habla español venezolano y revienta las redes

Las inquietantes últimas palabras de un asesino ejecutado con una inyección letal

Kelley Mack, actriz de ‘The Walking Dead’, muere a los 33 años

Familias aprenden hábitos sostenibles en jornada ambiental

BAC reconoce a Vegyfrut como Pyme Positiva del Año 2025

Mujer muere después que perro le pasara lengua sobre una herida

Un millón de córdobas en compras entregan Walmart, Banpro y Mastercard a 10 afortunados nicaragüenses

Delaisla: Del mar a tu mesa con una nueva línea de sabor y conveniencia

VIDEO: Jennifer López sufre un chasco con su falda y termina en ropa interior en un concierto

VIDEO Una ballena hundió una embarcacion con turistas

LA JORNADA

La misteriosa muerte de una empresaria de bikinis en un lujoso yate

Redaccion Central

La Policía no encontró señales de violencia en el cuerpo de Martha Nolan-O’Slatarra, de 33 años.

Martha Nolan-O'Slatarra.
Martha Nolan-O’Slatarra.

Una empresaria del sector de los bikinis murió misteriosamente en un exclusivo club náutico en EE.UU. este martes y la investigación no halló signos de violencia, informa Fox News.

Según la publicación, el cuerpo de Martha Nolan-O’Slatarra, de 33 años y originaria de Nueva York, fue encontrado ese día tras una llamada a los servicios de emergencia. Se informó que un hombre, dueño de dos embarcaciones amarradas cerca, llegó gritando pidiendo ayuda a otras personas en el muelle y lanzó objetos a los barcos vecinos para despertar a sus tripulaciones. Uno de los testigos declaró que el hombre estaba desnudo y que, en su desesperación, arrojó un tubo de protector solar a una embarcación cercana.

Los investigadores que llegaron al lugar realizaron una inspección detallada del yate. Una autopsia inicial no reveló evidencias de violencia, aunque las autoridades calificaron los resultados como preliminares y “no concluyentes”.

Los familiares de Nolan, que viven en Irlanda, quedaron “entumecidos por el shock” al enterarse de la noticia. “No sé qué le pasó a mi hija”, dijo su madre, Elma Nolan. Esta relató que luego habló con un detective en Montauk, Nueva York, pero le informaron que no podían divulgar más detalles debido a lo reciente de la investigación.

