La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos afirma que Maduro “tiene que irse”

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha anunciado que Nicolás Maduro “tiene que irse”, en una declaración que surge en paralelo al endurecimiento de las medidas militares, políticas y económicas de Washington contra Caracas.

Noem había formulado esa posición durante una entrevista con Fox News, en tanto que Estados Unidos avanza con la incautación en el mar Caribe de petroleros que transportan el crudo venezolano. De acuerdo a la funcionaria, no se trata del hecho de interceptar las embarcaciones, sino de enviar una señal disuasoria a los actores estatales y privados involucrados en lo que Washington considera actividades ilícitas.

“Estamos enviando un mensaje para todo el mundo: la actividad ilegal en la que participa Maduro no puede tolerarse”, afirmó Noem durante la entrevista. Añadió que su Gobierno actuará para “defender a nuestro pueblo”, en referencia a los efectos del narcotráfico en Estados Unidos.

La secretaria sostuvo que el régimen venezolano emplea los ingresos petroleros en dólares para sostener redes de tráfico de drogas que, según dijo, incrementan la crisis de consumo de estupefacientes en territorio estadounidense. Desde hace años, el chavismo ha descartado estas acusaciones y niega cualquier vínculo institucional con las organizaciones criminales.

Las declaraciones de Noem se alinean con el discurso del presidente Donald Trump, quien en días recientes afirmó que Maduro “tiene los días contados”. No obstante, las fuentes oficiales estadounidenses subrayan que el objetivo formal de la actual estrategia es frenar el narcotráfico y recuperar los “derechos petroleros” de empresas de Estados Unidos afectados por sanciones y expropiaciones.