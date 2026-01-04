BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MundoLas cinco palabras que dijo Maduro tras su extracción (VIDEOS)
Mundo

Las cinco palabras que dijo Maduro tras su extracción (VIDEOS)

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Maduro y Cecilia siendo trasladados por la DEA.

Videos muestran al presidente venezolano, Nicolás Maduro, caminando esposado bajo la custodia de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA).

El mandatario, que cojea ostensiblemente en una de las grabaciones, saluda en inglés a los agentes y les desea un feliz Año Nuevo. A su lado aparece su esposa, Cilia Flores, también esposada.

“Buenas noches, feliz año nuevo”, se le oye decir al mandatario en inglés.

También te puede interesar

VIDEO Se enfrenta a robots humanoides y acaba...

Hombre apuñala a su mujer hasta dejarla en...

Esta es la ciudad de EE.UU. con más...

A plena luz del día: arrastra por el...

“No he sufrido ningún infarto”: Roberto Carlos revela...

A comer McDonald’s, moretones en manos y aspirina,...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign