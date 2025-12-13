Lo que se sabe de la nueva variante de la gripe que pone en alerta a Europa, Asia y EE.UU.

En Europa, Asia y Estados Unidos, la temporada de gripe se adelantó entre tres y seis semanas y ya representan una amenaza de colapso para los sistemas de salud. Se trata de una variante del virus Influenza, llamada “H3N2 subclado K”, que tiene mutaciones en su superficie que le permiten evadir parcialmente la inmunidad generada por las vacunas. Además, afecta en especial a menores de cinco años y adultos mayores, y los síntomas incluyen malestar general intenso, fiebre alta, dolor muscular, tos seca y cansancio. Las consultas médicas y las internaciones están en aumento y los distintos países están tomando medidas similares a la de la pandemia para evitar el colapso, como el uso de barbijo, el confinamiento, la inasistencia al trabajo en caso de presencia de síntomas o el cierre temporal de escuelas. En esta línea, surgen interrogantes: ¿es nuevo este virus? ¿Qué pasa con las vacunas contra la gripe y su eficacia?

En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas, Alejandro Castello, virólogo y docente de la UNQ, explica: “El virus de influenza A subtipo H3N2 es de circulación estacional desde hace más de 50 años y, al igual que otro subtipo llamado H1N1, está incluido en las vacunas que se dan de manera anual. Estos virus son analizados todos los años, durante el invierno en el hemisferio sur, para ver las características y formular las vacunas en base a las cepas circulantes. Este año se hizo lo mismo y se recomendó inmunizarse contra la variante H3N2 dominante, pero poco después comenzó a circular la variante clasificada como ‘subclado K’, que es diferente en su proteína de superficie“. Esto quiere decir que presenta mutaciones genéticas que hacen que los anticuerpos generados por las vacunas no neutralicen eficientemente al virus, y su capacidad de transmisión sea más alta.

Al no tener una inmunidad suficiente, los contagios crecieron al punto tal que pusieron en alerta a los hospitales y centros de salud del hemisferio norte. En España, por ejemplo, la tasa media de incidencia supera los 600 casos por cada 100 mil habitantes y en Reino Unido varias escuelas cerraron temporalmente por la rápida propagación del virus. Por ejemplo, en Caerphilly, Gales, más de 250 alumnos y empleados se enfermaron de manera simultánea y las autoridades debieron interrumpir las clases y realizar una desinfección profunda del establecimiento.

Castello añade: “Según estudios, la vacuna que se está aplicando contra el subclado K es alrededor de un 70 por ciento efectiva en niños y adolescentes, pero sólo un 30-35 por ciento en adultos. Sin embargo, se indica fuertemente la inmunización ya que, al igual que contra el Covid-19, las vacunas no previenen la infección, pero sí son eficientes al evitar casos severos“.

En este sentido, el virólogo cuenta que debido a la capacidad de contagio que tiene el virus influenza y en especial esta variante, es probable que el año próximo llegue al hemisferio sur. “Si tomamos en cuenta la aparición temprana en Europa, lo mejor sería adelantar el inicio de la vacunación en nuestro país para marzo de 2026 para que las poblaciones susceptibles lleguen protegidas al pico invernal”, define. Los que más riesgos corren son los niños, los adultos mayores de 60 años, las embarazadas y aquellas personas con comorbilidades.