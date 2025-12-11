Luis Arce se encuentra en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen acusado de dos delitos

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, se encuentra en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en la ciudad de La Paz, acusado por la comisión de dos presuntos delitos, informaron medios locales.

Arce “habría subsumido su accionar al delito de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, debido a que el sindicado como ministro de Economía no cumplió con lo determinado en la normativa vigente al promover que se realicen los proyectos con transferencias publico privadas”, dice una de las consideraciones del mandamiento de aprehensión.

Según el relato fiscal, cuando era ministro de Economía y Finanzas Públicas e integrante del directorio del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc) participó de la autorización para la ejecución de un proyecto presentado por Lidia Patty Mullisaca, exdiputada también apresada.

El fiscal, Miguel Ángel Cardozo Ramírez, sostiene que Arce aprobó un desembolso a la cuenta personal de Patty Mullisaca, pese a que las autoridades detectaron irregularidades, como ausencia de informes técnicos y financieros, entre otras.

Primer pronunciamiento gubernamental

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, difundió posteriormente un video para felicitar la labor del Felcc y resaltar el carácter anticorrupción del Gobierno de Rodrigo Paz.

“Lo habíamos dicho en una oportunidad: Luis Arce va a ser el primero en entrar preso y estamos cumpliendo. Todos los que le han robado esta patria van a devolver hasta el último centavo y van a rendir cuentas a la justicia”, aseguró Lara.