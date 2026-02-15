BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MundoMadre mata a dos recién nacidos metiéndolos en un congelador
Mundo

Madre mata a dos recién nacidos metiéndolos en un congelador

La mujer confesó haber mantenido en secreto los embarazos.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Imagen referencial. Foto FreePik

Una mujer de 50 años en Alto Saona (Francia) ha sido acusada del asesinato de dos recién nacidos, cuyos cuerpos fueron hallados en el congelador de la nevera de su casa, informaron medios locales este viernes.

La sospechosa, madre de nueve hijos, confesó que asesinó a los neonatos tras haber mantenido los embarazos en secreto.

Los hechos se hicieron públicos cuando uno de sus hijos descubrió los cuerpos al revisar el frigorífico. La mujer explicó que dio a luz en casa, envolvió a los bebés después del parto y los colocó en el congelador. No pudo precisar las fechas exactas de los nacimientos, situándolas entre 2011 y 2018.

El compañero de la presunta asesina fue interrogado y puesto bajo custodia, aunque hasta ahora no enfrenta cargos. La fiscalía local solicitó la prisión preventiva de la mujer. Se realizará una autopsia para determinar las fechas y circunstancias precisas de la muerte de los infantes.

También te puede interesar

La razón del por qué detienen a una...

Hombre gana demanda millonaria en California después que...

“Nada de mentalidad lunes-viernes-baja médica”: Empresa en Suiza...

Mujer escapa tras pasar años de haber sido...

Un sismo de magnitud 6,1 sacude la costa...

Fallece fisicoculturista en Colombia revelando el riesgo potencial...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign