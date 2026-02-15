Madre mata a dos recién nacidos metiéndolos en un congelador

Una mujer de 50 años en Alto Saona (Francia) ha sido acusada del asesinato de dos recién nacidos, cuyos cuerpos fueron hallados en el congelador de la nevera de su casa, informaron medios locales este viernes.

La sospechosa, madre de nueve hijos, confesó que asesinó a los neonatos tras haber mantenido los embarazos en secreto.

Los hechos se hicieron públicos cuando uno de sus hijos descubrió los cuerpos al revisar el frigorífico. La mujer explicó que dio a luz en casa, envolvió a los bebés después del parto y los colocó en el congelador. No pudo precisar las fechas exactas de los nacimientos, situándolas entre 2011 y 2018.

El compañero de la presunta asesina fue interrogado y puesto bajo custodia, aunque hasta ahora no enfrenta cargos. La fiscalía local solicitó la prisión preventiva de la mujer. Se realizará una autopsia para determinar las fechas y circunstancias precisas de la muerte de los infantes.