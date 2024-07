Maduro tilda “ridículos” a exmandatarios que esperaban acompañar elecciones

Exhorta a John Kirby a callar

El presidente Nicolás Maduro calificó de “ridículos” a los expresidentes que, invitados por la oposición, buscaban viajar a Caracas para acompañar las elecciones presidenciales de este domingo.

“Yo creo que son unos ridículos, porque ellos saben que son personas non grata, son gente muy repudiada”, dijo Maduro el viernes por la noche, luego de que los exmandatarios denunciaron que se les impidió volar a Venezuela.

Maduro, además, respondió a John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, quien aseguró que cualquier acto de represión política durante las elecciones sería “inaceptable”.

“John Kirby debería dedicarse a los problemas domésticos de EEUU (…) los asuntos internos de Venezuela los resolvemos entre venezolanos y usted, cállese la boca”, dijo el mandatario en una transmisión en sus redes sociales en la que criticó el sistema electoral estadounidense.

Delegación del Senado de Chile dice que le negaron la entrada a Venezuela

La delegación oficial del Senado de Chile fue deportada de Venezuela tras llegar al aeropuerto para acompañar las elecciones presidenciales del domingo, dijo el senador Felipe Kast.

“Nos acaban de informar que nos están deportando, simplemente nos dicen que no cumplimos con las condiciones, con el perfil de ingresar al país, no hay ningún documento, completamente arbitrario”, dijo en un video en el que se le ve caminando por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

Expulsan a parlamentarios españoles que viajaron a Venezuela para acompañar las elecciones presidenciales

Una delegación del Partido Popular (PP) de España, integrada por 10 diputados, senadores y europarlamentarios, que fue invitada por la oposición liderada por María Corina Machado, para acompañar las elecciones presidenciales del domingo, fue expulsada al llegar al principal aeropuerto del país, denunció Alberto Núnnez Feijóo, presidente del PP.

“El régimen dictatorial e infame de Nicolás Maduro ha decidido expulsarnos del país, no permitirnos la entrada, con argumentos espurios y absursos”, dijo en un video Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados de España, desde un avión que la lleva de regreso a su país.

Volveremos para celebrar la victoria. ¡Viva Venezuela libre! pic.twitter.com/4phAvKrhKm — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) July 26, 2024

Senadora colombiana denuncia que fue deportada de Venezuela

La senadora colombiana Angélica Lozano Correa denunció que el gobierno de Venezuela decidió deportarla este viernes sin “ningún argumento” y sin permitirle llamar al embajador de Colombia en Venezuela, tras llegar al aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

“Nos quitaron los pasaportes durante hora y media, no nos dieron información y nos amenazaron porque no nos dejaron coger el teléfono (…) nos embarcan en un avión, no compramos este pasaje y nos están sacando, si esto le hacen a personas que vienen por el fin de semana lo que este pueblo ha padecido no tiene nombre ”, dijo en un video.

“No puedo llegar a nuestra cita”, escribió en X dirigiéndose a la líder opositora, María Corina Machado.