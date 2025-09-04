Maestra de secundaria se declara culpable de tener repetidas relaciones sexuales con 2 alumnos

Una maestra estadounidense en Nueva Jersey, acusada el año pasado de mantener múltiples encuentros íntimos con dos estudiantes adolescentes, se declaró culpable la semana pasada de cargos de agresión sexual en segundo grado, informó este martes la Fiscalía del Condado de Monmouth.

Julie Rizzitello, exprofesora de inglés en la secundaria Wall Township, admitió haber incurrido en una conducta delictiva que involucró a dos víctimas por separado. Según las autoridades, los actos sexuales habrían tenido lugar “en tres municipios en distintos momentos a lo largo de varios años”.

La audiencia de sentencia está prevista para el 9 de enero de 2026, en la cual, según la Fiscalía, se recomendará una pena de 10 años de prisión, su anexión al registro de delincuentes sexuales, supervisión de libertad condicional de por vida y su inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos.

Rizzitello, de 37 años, continuará recluida en la correccional de Monmouth, a donde fue trasladada tras su arresto en julio de 2024 por tener relaciones sexuales varias veces con un estudiante de 18 años entre abril y julio de ese año. Según documentos judiciales obtenidos por el portal NJ, también le envió fotografías suyas desnuda y mantuvo con él “numerosas conversaciones” de carácter sexual. Posteriormente, fue acusada de abusar de otro alumno repetidamente entre 2017 y 2018.