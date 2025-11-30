María Corina Machado envía mensaje al pueblo de Honduras durante las elecciones

Desde algún punto de su escondite en Venezuela, María Corina Machado envió un mensaje al pueblo de Honduras de cara al marco de una jornada que calificó como “histórica”. Manifestó su apoyo y resaltó la importancia de la participación ciudadana.

Machado recordó que el voto es un derecho y, sobre todo, una responsabilidad que implica la toma de decisiones sobre el futuro propio y de las siguientes generaciones. Instó a los hondureños a no limitarse a votar, sino también a defender el sufragio.

“Desde Venezuela, le enviamos al pueblo hermano de Honduras toda nuestra fuerza en este día histórico.

Recuerden que el voto es un derecho, pero sobre todo representa la responsabilidad de ejercer con consciencia su decisión sobre el futuro que quieren para ustedes y para sus hijos.

No basta con votar, hay que defender el voto.

Ustedes tienen el derecho de presenciar todo el escrutinio y quedarse contando papelito por papelito hasta el final.

Que Dios bendiga a Honduras, y a todos los ciudadanos de América Latina y el mundo que luchamos por la democracia y la Libertad”, escribió la líder opositora.