María Corina Machado: Le entregué a Trump la medalla del Nobel de la Paz

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado aseguró este jueves que entregó al mandatario de EE.UU., Donald Trump, la medalla del Nobel de la Paz que le fue otorgada en diciembre del año pasado.

“Yo le entregué al presidente de EE.UU. la medalla del Premio Nobel de la Paz”, dijo Machado ante algunos periodistas en Washington, a los que no respondió las preguntas sobre si el mandatario la aceptaba.

La entrega se realizó durante el encuentro que sostuvieron ambos en la Casa Blanca en esta jornada, donde compartieron un almuerzo privado en el que también participó el secretario de Estado, Marco Rubio, y del que fueron excluidos los medios de comunicación. Posteriormente, la venezolana sostuvo encuentros con senadores en el Capitolio.

Ya Machado había dedicado previamente el premio a Trump e, inclusive, ofreció cedérselo. Sin embargo, la Fundación Nobel llamó a recordar a principios de enero que el galardón —al que aspiraba el mandatario estadounidense bajo el argumento de haber detenido varias guerras en 2025— es tanto irrevocable como intransferible y no puede ser compartido con terceros.