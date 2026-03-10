Más de 5.000 objetivos atacados: EE.UU. da un resumen de su agresión contra Irán

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) publicó en su cuenta de X un balance de los primeros 10 días de la denominada operación ‘Furia Épica’, ataques no provocados de EE.UU. e Israel contra Irán.

El CENTCOM afirmó que sus fuerzas están atacando objetivos para “desmantelar el aparato de seguridad” de las autoridades iraníes. Además, indicó que prioriza ubicaciones que “representan una amenaza inminente”.

El Ejército estadounidense asegura haber golpeado “más de 5.000 objetivos” y que fueron dañados o destruidos “más de 50” buques iraníes. En la lista de objetivos se mencionan centros de mando y control, edificios del cuartel general del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y sitios de inteligencia del organismo. También sistemas integrados de defensa aérea.

A esos emplazamientos suma el CENTCOM instalaciones de misiles balísticos y capacidades de comunicaciones militares, así como buques y submarinos de la Armada iraní. En el mismo resumen incluyó posiciones de misiles antibuque y sitios vinculados a la fabricación de misiles balísticos y drones.

Asimismo, el mando enumeró los medios empleados, como bombarderos B-1, B-2 y B-52, además de aeronaves de reconocimiento U-2, RC-135 y P-8. También drones MQ-9 Reaper y LUCAS, cazas F-15, F-16, F-18, F-22, F-35 y aviones de ataque A-10. Asimismo, incluyó sistemas Patriot y THAAD, además de lanzamisiles M-142 HIMARS. El CENTCOM también mencionó portaviones de propulsión nuclear, destructores con misiles guiados, aeronaves de reabastecimiento y de carga, junto con buques de reabastecimiento.

En el listado también figuran capacidades de guerra electrónica y de comunicaciones, como EA-18G y EC-130H Compass Call, además de aeronaves de alerta temprana y control. “Y capacidades especiales que no podemos enumerar aquí”, añadió el CENTCOM.