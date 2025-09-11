Misil, dron, ovni: el misterioso video que involucra a militares de EE.UU. cerca de Yemen

Un dron militar de EE.UU. intentó derribar, sin éxito, un objeto brillante no identificado frente a la costa de Yemen.

Un video compartido este martes por el representante de Misuri, Eric Burlison, durante una audiencia de Supervisión de la Cámara de Representantes centrada en la transparencia de los fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), más conocidos como objetos voladores no identificados u ovnis, muestra al misil Hellfire impactar repentinamente contra lo que llamó “orbe” brillante.

Si bien se ven pequeños fragmentos desprenderse del orbe, este continua su trayectoria original.

“No voy a especular sobre qué es, pero la pregunta es ¿por qué nos impiden acceder a esta información?”, insistió Burlison, especificando que el video provino de un denunciante.

Below is the video I revealed in our @GOPoversight UAP hearing today, made available to the public for the first time. October 30th, 2024: MQ-9 Reaper allegedly tracking orb off coast of Yemen. Greenlight given to engage, missile appears to be ineffective against the target.… pic.twitter.com/jxJwl0e00S — Rep. Eric Burlison (@RepEricBurlison) September 9, 2025

Las imágenes fueron grabadas por un dron estadounidense MQ-9 Reaper el 30 de octubre de 2024 mientras rastreaba al objeto desconocido.

“Nunca hemos visto un misil Hellfire impactar un objetivo y rebotar”, dijo Lue Elizondo, ex alto funcionario de inteligencia del Pentágono.

Elizondo explicó que el misil Hellfire “es muy, muy destructivo” que cuando impacta sobre sólido, “generalmente no queda mucho”. “En el video lo que parece ocurrir es que el misil se redirige o, en algunos casos, quizás roza el objeto y continúa su camino”, agregó.