Modelo de OnlyFans da detalles de su estado tras acostarse con cientos de hombres en un día

La estrella de OnlyFans Annie Knight, conocida como ‘la mujer más sexualmente activa de Australia’, compartió detalles de su estado tras acostarse con casi 600 hombres en un solo día.

En declaraciones a medios estadounidenses, Knight reveló que los días previos al domingo pasado, cuando tuvo relaciones íntimas con 583 hombres en seis horas, fueron “bastante estresantes” porque se había comprado la “casa de sus sueños” y al mismo tiempo tuvo que prepararse para el reto planteado y organizarlo.

“Creo que he llegado a un punto en que mi cuerpo ha dicho: ‘Oye, el cortisol alto no funciona’. Básicamente, está empeorando mi endometriosis”, contó, añadiendo que esto, a su vez, tendrá consecuencias graves en la estabilidad de su ciclo menstrual. “Así que, lamentablemente, con eso es precisamente con lo que he estado lidiando desde entonces”, expresó.

“En todos mis vídeos he sido muy sincera sobre el hecho de que me sentía bien antes, durante y después. Así que la parte física del reto no fue un problema”, aclaró Knight. “Fueron más bien los efectos posteriores de, supongo, la cantidad de estrés a la que me sometí”, añadió. Al mismo tiempo, indicó que se sentía como si su cuerpo acabara de “chocar contra una pared” y que estaba “agotada”, pero tiene esperanzas de recuperarse pronto.

“El pronóstico es bueno, y parece que voy a tener que tomarme una semana de descanso, intentar relajarme un poco, sentarme al sol, tomármelo con calma durante un tiempo”, dijo Knight. “Pero me pondré bien. No dejaré que esto me frene”, aseguró.

Recientemente, la joven confesó que había logrado su objetivo de acostarse con 1.000 hombres en 2025 tras haber hecho una convocatoria para tener relaciones sexuales. Unos 2.000 individuos se inscribieron y, de ellos, 583 se presentaron el domingo para tener relaciones íntimas con la estrella de OnlyFans.

Luego de finalizar el reto, confesó que había experimentado una “hemorragia”, por lo que tuvo que hacerse análisis de sangre y más pruebas médicas en los días posteriores. Además, en sus redes sociales apareció llevando una bata azul de hospital. “Supongo que 583 chicos en un día no es tan bueno para tu cuerpo”, escribió entonces.