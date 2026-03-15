Muere Napoleón Becerra, candidato presidencial del PTE en Perú

Napoleón Becerra, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú (PTE-Perú), falleció este domingo en un accidente de tránsito en la región Ayacucho, informaron medios locales.

El aspirante al sillón presidencial tenía programada una actividad como parte de su campaña electoral en Tambo-La Mar en Ayacucho. Según autoridades, la camioneta en la que se trasladaba Becerra se salió de la carretera y cayó en una cuneta al lado de la vía. Tras el accidente sufrido, el político fue trasladado hacia un centro de salud local; sin embargo, falleció producto de las lesiones.

En el vehículo también se encontraban otros integrantes de la comitiva, entre ellos candidatos al Congreso y miembros del equipo partidario, que resultaron heridos y fueron trasladados a centros de salud.

Becerra era uno de los 36 aspirantes a la jefatura de Estado en los comicios generales de abril próximo en Perú.