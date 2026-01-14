“No sé como sigue vivo”: Robert Kennedy Jr. habla de la dieta de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene unos hábitos alimentarios “desequilibrados”, declaró el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

En un pódcast con Katie Miller publicado este martes, Kennedy Jr. explicó que Trump sigue una alimentación más saludable en la Casa Blanca y en Mar-a-Lago, pero la situación cambia cuando viaja. En esos momentos, el presidente se inclina por comida rápida y productos ultraprocesados durante gran parte del día.

Asimismo, dijo que Trump consume con frecuencia “comida realmente mala” y que siempre tiene a mano refrescos light, lo que le resultó sorprendente por su intensidad. “No sé cómo sigue vivo, pero así es”, aseveró Kennedy Jr.

El alto funcionario señaló que quienes acompañan a Trump en sus desplazamientos consideran que “se está llenando de veneno todo el día”, en referencia a la calidad de los alimentos que consume. Aun así, destacó que el mandatario tiene una resistencia física notable para su edad.

El sobrino del expresidente John F. Kennedy hizo estas declaraciones en medio del renovado escrutinio sobre la salud de Trump, que en una reciente entrevista con The Wall Street Journal, desestimó las preocupaciones sobre su edad, su resistencia física y el uso de maquillaje para cubrir los moratones de sus manos.