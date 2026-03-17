Israel afirma que mató al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, ha muerto en un ataque de las fuerzas israelíes, anunció este martes el ministro de Defensa del país hebreo, Israel Katz. Desde Teherán, por el momento, no han confirmado la muerte del alto funcionario.

Además de Larijani, las Fuerzas de Defensa de Israel asesinaron al comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani, afirmó Katz.

“El jefe del Estado Mayor acaba de informarme de que el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Larijani, y el jefe de Basij —el principal órgano represivo de Irán—, Soleimani, fueron eliminados durante la noche y se unieron al responsable del programa de aniquilación, Jameneí, y a todos los miembros eliminados del eje del mal en las profundidades del infierno”, declaró el ministro.

La milicia Basij fue creada en 1979 como una organización pública paramilitar. Soleimani fue sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países por su papel en la fuerza, acusada en Occidente de reprimir las protestas y manifestaciones en Irán.

Larijani, por su parte, era uno de los blancos principales de EE.UU., que lo calificó como uno de los “líderes clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y las ramas que la componen” y ofreció el pasado viernes una recompensa de 10 millones de dólares por información que condujera a su captura.