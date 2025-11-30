Oposición moviliza una gran protesta en el centro de Madrid (VIDEO)

Madrid se ha convertido este domingo en el epicentro de la protesta política contra el Gobierno del socialista Pedro Sánchez. Bajo la consigna “¿Mafia o democracia?”, el Partido Popular (PP) ha liderado una gran manifestación en el Templo de Debod para exigir la dimisión del presidente del Ejecutivo y la convocatoria inmediata de elecciones generales.

Según la Delegación del Gobierno en Madrid, aproximadamente 40.000 personas acudieron a la concentración, mientras el Partido Popular elevó esa cifra hasta 80.000.

Al frente de la manifestación, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han sido los rostros más destacados, acompañados por una multitud de simpatizantes y afiliados.

Miles de españoles han salido a defender la DEMOCRACIA frente a la mafia. ¡NO al sanchismo!

¡Viva la democracia! pic.twitter.com/QI2NBWjRSP — PP de Andalucía (@ppandaluz) November 30, 2025

La protesta surge en un momento de alta tensión política, después del último escándalo que ha sacudido las filas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE): el ingreso en prisión del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor, Koldo García, por una trama de corrupción.