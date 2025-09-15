Organización de Charlie Kirk recibe miles de solicitudes para crear filiales tras su asesinato

Turning Point USA (TPUSA), la organización sin fines de lucro enfocada a la difusión de ideas conservadoras cofundada por Charlie Kirk, el activista asesinado la semana pasada durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah, recibió 18.000 nuevas solicitudes para crear seccionales en universidades y escuelas secundarias

De acuerdo con Fox News, los miles de peticiones surgieron poco después de que la viuda, Erika Kirk, se pronunciara el viernes, en su primera declaración pública tras la muerte de su marido.

El sábado, un líder de TPUSA, citado por el representante republicano del estado de Minnesota, Elliott Engen, reveló que, hasta antes de las palabras de Erika, la organización contaba con 9.000 filiales universitarias y 1.100 en secundarias.