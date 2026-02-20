Reportera captada en video ebria en plena cobertura de los JJ.OO hablando incoherencias

Una reportera australiana apareció esta semana al aire en estado de embriaguez mientras cubría los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, expresando incoherencias durante su intervención. Luego, tuvo que disculparse.

En su intervención, la presentadora de noticias deportivas del canal Channel 9, Danika Manson, se expresó con poca claridad al abordar cuestiones no relacionadas con el evento deportivo. Comparó el precio del café italiano con el de EE.UU. e incluso hizo comentarios sobre iguanas, lo que provocó las risas en el estudio.

“El precio del café aquí es bastante razonable; probablemente tendremos que acostumbrarnos al precio del café en Estados Unidos. No estoy segura de las iguanas, ¿adónde va todo esto?”, aseveró la reportera antes de intentar centrarse en el tema principal.

El episodio no tardó en viralizarse y hasta el primer ministro australiano, Anthony Albanese, se pronunció sobre la cuestión y apoyó a Manson. “Estoy a favor de Danika. ¡Bien por ella!”, manifestó. “Está en Italia […] y habría estado cansada. Es la diferencia horaria. Habría tenido un impacto”, continuó.

Por su parte, la propia periodista se disculpó posteriormente al aire y dijo sentirse avergonzada. “Subestimé totalmente la situación. No debería haber bebido, y menos en estas condiciones”, alegó, agregando que el frío y no haber cenado previamente “tampoco ayudo”.