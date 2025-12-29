Revelan por qué Elon Musk desistió de crear su propio partido político

El empresario estadounidense Elon Musk habría abandonado la idea de crear su propio partido político debido a la influencia del vicepresidente J.D. Vance, informó este lunes The Washington Post, citando a sus fuentes.

A comienzos de julio, Musk anunció la formación de una fuerza política llamada Partido América, pero a finales de agosto WSJ adelantó que el magnate había pospuesto esos planes.

Según dos personas familiarizadas con el parecer de Vance, tanto él como su entorno temían que un nuevo partido pudiera perjudicar al Partido Republicano en las elecciones legislativas de 2026 y más allá.

Vance ya se había dirigido directamente al fundador de Tesla y Space X y, posteriormente, instó a allegados del magnate para que lo convencieran de que renunciara a sus planes de crear una tercera fuerza.

Además, según los informantes del medio, el vicepresidente hizo gestiones personales entre legisladores para restaurar la nominación de Jared Isaacman, aliado de Musk, como director de la NASA, la agencia que financia los proyectos espaciales de SpaceX.

La ofensiva de varios meses de Vance y otros altos cargos de la Casa Blanca, cuyos detalles no se habían revelado hasta ahora, “ha dado resultado”, escribe el periódico.

Asimismo, según una persona vinculada directamente a la operación política de Musk, el asesinato del activista conservador Charlie Kirk llevó al empresario a apoyar las campañas republicanas en las elecciones de mitad de mandato.

En privado, Musk estaría considerando reconfigurar sus donaciones para financiar con efectivo a grupos ya existentes, en lugar de operar mediante su propio ‘super PAC’, el nombre popular que reciben las organizaciones que pueden recaudar fondos y llevar a cabo campañas políticas absolutamente independientes a favor o en contra de un candidato durante los ciclos electorales.

Mientras, el diario recuerda que la campaña radical lanzada por Musk para recortar el gasto público, la creación de un servicio dentro del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y sus ataques públicos contra el presidente Donald Trump en redes sociales han dañado la relación entre el mandatario y su patrocinador multimillonario. Aliados de Trump y de Musk señalan que, aunque ambos han recompuesto su relación, la tregua sigue siendo “frágil”. Una de las fuentes de WSJ añade que Musk ve a Vance como un candidato presidencial “viable” para 2028.