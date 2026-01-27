BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MundoRevelan una petición de Nicolás Maduro a sus partidarios en Venezuela
Mundo

Revelan una petición de Nicolás Maduro a sus partidarios en Venezuela

El hijo del presidente venezolano fue el receptor del mensaje del mandatario, detenido a principios de este mes por el Ejército de EE.UU.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, escolado por agente de la Agencia Antinarcóticos de EE.UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, escolado por agente de la Agencia Antinarcóticos de EE.UU.

Nicolás Maduro, presidente venezolano, quien se encuentra en Nueva York tras ser detenido por fuerzas de EE.UU. durante una misión militar el pasado 3 de enero, envió un mensaje a los partidarios de su país.

El hijo del mandatario, el diputado Nicolás Maduro Guerra, fue quien recibe la comunicación: “Estaremos elevando una oración por la paz, por nuestra soberanía, por los muertos del 3 de enero, por los heridos, porque nuestro país se enrumbe a un destino de paz, de dignidad y gloria, como lo quiere el presidente Nicolás Maduro, hoy secuestrado”, dijo el domingo en Caracas.

Por su parte, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, agregó: “Hoy (el lunes) él iba a orar en un recinto especial, allá en la cárcel, y [dijo] que le pedía al pueblo que hicieran una oración”, contó en el mismo acto público.

Meléndez, junto a Maduro Guerra, estuvo presente en una jornada de oración por la paz y la liberación de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, raptados a principios de este mes, refiere teleSur.

“Aquí estamos, en toda Venezuela, orando para que Dios le dé el discernimiento, la inteligencia y todo para que él y ella aguanten en esa prisión de guerra”, dijo Meléndez.

Tras el secuestro y el traslado a Nueva York, donde fue ingresado en una prisión a la espera de juicio, el 5 de enero el presidente venezolano se declaró inocente durante su intervención ante el juez.

También te puede interesar

Volkswagen ha retirado casi 44.000 vehículos eléctricos por...

EE.UU. otorga visa temporal a Petro para su...

Trump afirma que el despliegue naval en Oriente...

Fue liberado un condenado a cadena perpetua por...

Casi asesinan con un lanzagranadas a alcalde en...

Trump se pronuncia sobre las muertes a manos...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign