Revelan una petición de Nicolás Maduro a sus partidarios en Venezuela

Nicolás Maduro, presidente venezolano, quien se encuentra en Nueva York tras ser detenido por fuerzas de EE.UU. durante una misión militar el pasado 3 de enero, envió un mensaje a los partidarios de su país.

El hijo del mandatario, el diputado Nicolás Maduro Guerra, fue quien recibe la comunicación: “Estaremos elevando una oración por la paz, por nuestra soberanía, por los muertos del 3 de enero, por los heridos, porque nuestro país se enrumbe a un destino de paz, de dignidad y gloria, como lo quiere el presidente Nicolás Maduro, hoy secuestrado”, dijo el domingo en Caracas.

Por su parte, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, agregó: “Hoy (el lunes) él iba a orar en un recinto especial, allá en la cárcel, y [dijo] que le pedía al pueblo que hicieran una oración”, contó en el mismo acto público.

Una sentida oración ecuménica nos ha unido en la fe este #25Ene, en la Plaza Bolívar de Caracas, donde pedimos a Dios por la pronta liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores.

Son tiempos de unión y encuentro, y como pueblo de paz así los vivimos. pic.twitter.com/jjBHHzE82E — Carmen Meléndez (@gestionperfecta) January 26, 2026

Meléndez, junto a Maduro Guerra, estuvo presente en una jornada de oración por la paz y la liberación de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, raptados a principios de este mes, refiere teleSur.

“Aquí estamos, en toda Venezuela, orando para que Dios le dé el discernimiento, la inteligencia y todo para que él y ella aguanten en esa prisión de guerra”, dijo Meléndez.

Tras el secuestro y el traslado a Nueva York, donde fue ingresado en una prisión a la espera de juicio, el 5 de enero el presidente venezolano se declaró inocente durante su intervención ante el juez.