Rompen nuevo récord de velocidad de transmisión de Internet con cables de fibra óptica estándar

La técnica que se utilizó se basa en un tipo de fibra óptica, ampliamente instalada en redes comerciales de todo el mundo, lo que permitiría su aplicación directa en redes urbanas y conexiones entre centros de datos.

Un equipo internacional logró un nuevo récord mundial de transmisión de datos por Internet al alcanzar una velocidad de 430 terabytes por segundo (Tb/s) utilizando fibra óptica estándar de telecomunicaciones. El avance, liderado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Japón (NICT) en colaboración con investigadores de la Universidad de Aston, superó su propio récord anterior de 402 Tb/s, utilizando cerca de un 20 % menos de ancho de banda, lo que permitió simplificar el diseño del sistema y demostrar que la infraestructura existente puede optimizarse sin necesidad de costosas actualizaciones. "La nueva tecnología puede ofrecer mayor capacidad sin necesidad de instalar nueva fibra", al ampliar el rendimiento de las fibras ópticas estándar más allá de su diseño original, explicó el doctor Aleksandr Donodin, del Instituto Aston de Tecnologías Fotónicas (AIPT). "No siempre necesitamos más espectro para aumentar la capacidad; podemos mejorar la eficiencia con la que la utilizamos", añadió, al comparar este logro con los resultados obtenidos anteriormente. La técnica desarrollada se basa en fibra óptica monomodo, ampliamente instalada en redes comerciales de todo el mundo, lo que permitiría su aplicación directa en redes urbanas y conexiones entre centros de datos, donde la demanda de alta capacidad crece impulsada por servicios digitales y de inteligencia artificial.

El internet como lo conocemos esta cambiando en el Globo. Foto FreePik

