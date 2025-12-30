Sheinbaum aboga ante la ONU por Nicolás Maduro por presión de EEUU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó que la Organización de Naciones Unidas (ONU) debería tener mayor protagonismo en el contexto de la agresión militar de EE.UU. contra Venezuela.

En su acostumbrada rueda de prensa matutina, la mandataria mexicana reiteró su postura sobre las competencias del organismo internacional. “Como hemos dicho, Naciones Unidas tiene que tomar un papel mucho más protagónico en estos casos”.

Esta afirmación la hizo al ser consultada sobre si tendría que haber un llamado en la región para apoyar a Venezuela, cuyo Gobierno fue designado como “organización terrorista” por Washington, que desde agosto pasado mantiene un despliegue militar de gran magnitud en el Caribe y el Pacífico, que ha dejado como saldo más de cien personas muertas en una veintena de bombardeos a pequeñas embarcaciones y dos tanqueros petroleros asaltados en las costas venezolanas.

La semana pasada se realizó una sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la escalada de agresiones de EE.UU. contra Venezuela, que incluyen desde un declarado “bloqueo naval” hasta amenazas de uso de la fuerza.

Caracas calificó esta reunión como una “victoria diplomática” porque habría quedado en evidencia que ningún país, incluso los aliados de EE.UU., respaldó el uso ni la amenaza del uso de la fuerza contra Venezuela.

“Es mucha especulación”

En la conferencia de prensa también se le preguntó a la mandataria sobre si la presión que ejerce EE.UU. sobre Venezuela podría causar un eventual “derrocamiento” de Maduro, luego de que Trump anunciara la víspera, sin ofrecer mayores datos, que se había realizado un supuesto ataque a una “zona de muelles” en el país suramericano que servía para el tráfico de drogas, sin confirmación alguna por parte de Venezuela.

“Ya es mucha especulación, lo que tenemos que decir es que no estamos de acuerdo con las intervenciones y menos militares, esa es la Constitución de nuestro país y es lo que vamos a seguir defendiendo”, reiteró la mandataria mexicana.