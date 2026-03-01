Trump afirma EE.UU. destruyó 9 buques de guerra iraníes y se reportan bajas entre tropas estadounidenses

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha asegurado en su cuenta de Truth Social que las fuerzas del país han destruido nueve buques de guerra iraníes durante agresión no provocada de Washington y Tel Aviv contra la nación persa.

“Me acaban de informar que hemos destruido y hundido nueve buques de guerra iraníes, algunos de ellos relativamente grandes e importantes. Vamos a por el resto. ¡Pronto también estarán flotando en el fondo del mar! En otro ataque, destruimos prácticamente su Cuartel General Naval. Por lo demás, ¡su Armada está muy bien!”, escribió el mandatario.

En declaraciones a la prensa, Trump dijo que el Ejército estadounidense tiene éxito en sus ataques contra Irán, agregando que ya habrían muerto casi 50 miembros de la jefatura político-militar del país persa.

En una conversación con la presentadora de Fox News Jacqui Heinrich, el mandatario sostuvo que Estados Unidos sabe cuántos objetivos quedan. “Nadie puede creer el éxito que estamos teniendo, 48 líderes han caído de una vez. Y está avanzando rápidamente”, manifestó Trump tras confirmarse la información sobre el fallecimiento del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y varios altos cargos de la jefatura militar del país en la agresión de EE.UU. e Israel.

Previamente, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés) informó que tres militares estadounidenses han muerto y cinco han resultado gravemente heridos en el marco de los ataques del país norteamericano contra Irán. Según apuntó el organismo, varios militares sufrieron heridas leves por metralla y conmociones, y se encuentran en proceso de regresar al servicio.