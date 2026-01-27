Trump afirma que el despliegue naval en Oriente Medio: “Es mayor que en Venezuela”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes en una entrevista con Axios que su país mantiene un despligue naval cerca de Irán “mayor” que el de Venezuela.

“Tenemos una gran Armada cerca de Irán. Más grande que en Venezuela”, dijo el mandatario, que en varias ocasiones ha llegado a amenazar a la nación persa con una intervención militar en el marco de las ya contenidas protestas antigubernamentales.

Trump se negó a precisar qué opciones baraja en el actual contexto de crisis con Teherán, si bien no descartó la solución diplomática. En particular, apuntó que el país persa “quiere llegar a un acuerdo” y que sus autoridades han contactado con Washington “en numerosas ocasiones”.

Esta jornada, el Comando Central de EE.UU. (Centcom) confirmó que ha desplegado en la región el portaviones USS Abraham Lincoln, junto con su grupo de ataque.

“Los marineros a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72) realizan labores rutinarias de mantenimiento, mientras el portaaviones navega en el océano Índico”, señaló en un comunicado el Centcom. Según reza el texto, el grupo de ataque del portaaviones “está ahora desplegado en Oriente Medio para promover la seguridad y la estabilidad regionales”.

El vocero de la Cancillería iraní, Esmail Baqaei, aseveró esta jornada que la llegada de la flota estadounidense “no afectará a la determinación” de su país de “defender a la nación” con todas sus fuerzas, al tiempo que advirtió que el despliegue de Washington provocará una “inseguridad” que afectará a todos los países de la región.