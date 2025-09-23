BOLETIN DE NOTICIAS
Trump anuncia un contrato de Boeing con una nación exsoviética por valor superior a 8.000 millones de dólares

Esta es una de las mayores cerradas entre Boeing con otro país

Por Redaccion Central
Un avión de Uzbekistan Airways.

Uzbekistan Airways, aerolínea nacional de Uzbekistán, ha llegado a un acuerdo con el fabricante estadounidense Boeing para adquirir 22 aviones Boeing 787 Dreamliner, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump.

“Hoy quiero felicitar al presidente [uzbeko Shavkat] Mirziyóyev por la firma de un gran acuerdo con Boeing. Por un valor de más de 8.000 millones de dólares, Uzbekistan Airways adquirirá 22 [aviones] 787 Dreamliner”, escribió Trump en Truth Social sobre un contrato que -anticipó- creará más de 35.000 empleos en EE.UU.

