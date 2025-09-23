Trump anuncia un contrato de Boeing con una nación exsoviética por valor superior a 8.000 millones de dólares

Uzbekistan Airways, aerolínea nacional de Uzbekistán, ha llegado a un acuerdo con el fabricante estadounidense Boeing para adquirir 22 aviones Boeing 787 Dreamliner, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump.

“Hoy quiero felicitar al presidente [uzbeko Shavkat] Mirziyóyev por la firma de un gran acuerdo con Boeing. Por un valor de más de 8.000 millones de dólares, Uzbekistan Airways adquirirá 22 [aviones] 787 Dreamliner”, escribió Trump en Truth Social sobre un contrato que -anticipó- creará más de 35.000 empleos en EE.UU.

