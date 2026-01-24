Trump da detalles del arma secreta que utilizaron para capturar a Maduro

El presidente de EE.UU., Donald Trump, reveló al New York Post detalles sobre el arma utilizada durante el ataque a Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro.

El mandatario presumió que el armamento “hizo que los equipos no funcionaran” cuando los helicópteros estadounidenses descendieron sobre Caracas.

“El Discombobulator (‘desorientador’, en español). No se me permite hablar sobre ello”, declaró en la entrevista. “Nunca lanzaron sus cohetes. Tenían cohetes rusos y chinos, y no lograron disparar ni uno. Nosotros llegamos, ellos presionaron botones y nada funcionó. Estaban listos para nosotros”, agregó.

A principios de esta semana, el presidente estadounidense mencionó en varias ocasiones armas “de las que nadie sabe”. Y yo digo que probablemente sea mejor no hablar de ello, pero tenemos armas increíbles. Fue un ataque increíble. No olviden que esa casa estaba en medio de una fortaleza, una base militar”, afirmó en una entrevista con NewsNation.

Además, volvió a presumir de este armamento durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos. “Hace dos semanas vieron armas de las que nadie había oído hablar. No pudieron dispararnos ni un solo tiro”, señaló.