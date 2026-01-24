Trump dice que confiscó petróleo venezolano, pero no puede revelar dónde se encuentran los barcos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró que Washington se ha apoderado del petróleo venezolano a bordo de 7 petroleros incautados recientemente, pero se negó a revelar la ubicación de los barcos.

“No puedo decírselo”, apuntó en una entrevista a New York Post, publicada este sábado. “Pero digámoslo así: ellos no tienen petróleo. Nosotros nos quedamos con el petróleo”, agregó.

Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca indicó que dicho crudo se encuentra en refinerías estadounidenses, siendo procesado. “Nosotros controlamos el petróleo en Venezuela”, reafirmó, señalando que Caracas “obtendrá algo” y Washington también. “Luego, las grandes petroleras entrarán y se llevarán tanto petróleo que Venezuela ganará más dinero que nunca”, manifestó.

Trump también se declaró estar contento con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, enfatizando que tienen “una excelente relación”. “Ha sido estupenda”, concluyó.

Pretendido control de EE.UU.

Trump y otros altos cargos de su Gobierno se han atribuido el control unilateral de la industria petrolera venezolana durante tiempo “indefinido”, tras aseverar que solo Washington autorizará las ventas de crudo procedentes del país suramericano.

También han declarado que las autoridades venezolanas les han suministrado gran cantidad de petróleo, al tiempo que no han descartado recurrir nuevamente al uso de la fuerza, si no consiguen los objetivos que han impuesto. “En el sector petrolero venezolano, hemos extraído 50.000 millones de galones de petróleo. Hemos extraído 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela en los primeros cuatro días”, afirmó el martes el mandatario.

Al mismo tiempo, EE.UU. ha incautado en las últimas semanas varios petroleros que llevaban combustible venezolano o lo había hecho en el pasado. Así, el Comando Sur comunicó este martes que las fuerzas militares detuvieron “sin incidentes” al buque Sagitta, que “operaba desafiando la cuarentena” establecida unilateralmente por el presidente estadounidense para buques sancionados en el Caribe.

Perspectiva soberana

A contrapelo de las afirmaciones del inquilino de la Casa Blanca y otros altos cargos de EE.UU., la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó que está en marcha una negociación con Washington para la “venta de volúmenes de crudo en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países”, en estricta observancia de los “criterios de legalidad, transparencia y beneficio” para las dos partes.

Delcy Rodríguez: “Nos toca hoy la batalla por Venezuela”

“Nosotros aquí tenemos una postura muy clara: que Venezuela está abierta a relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas, donde la cooperación económica este muy bien determinada en contratos comerciales”, dijo por su lado Rodríguez.

Previamente, la dignataria anunció ante el pleno de la Asamblea Nacional la creación de dos “fondos soberanos” con las divisas que ingresen al país producto de la venta de hidrocarburos –petróleo y gas–, los cuales estarán dirigidos a mejorar los ingresos de la población y a inversiones en servicios e infraestructura crítica. En la misma intervención, Rodríguez entregó al Legislativo un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, destinado a captar inversiones extranjeras. Según sus palabras, el objetivo es “incorporar los modelos productivos que están en la Ley Antibloqueo”, de manera que “sean blindados” en la legislación que regula la exploración, extracción y comercialización de hidrocarburos en Venezuela.