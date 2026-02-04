Trump lanza advertencia al líder supremo de Irán: “Debería estar preocupado”

BOLETIN DE NOTICIAS
Las declaraciones se produjeron en el contexto de los reportes sobre la anulación de las conversaciones entre Washington y Teherán programadas para este viernes.

Redaccion Central

El presidente de EE.UU., Donald Trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, lanzó este miércoles una advertencia al ayatolá Alí Jameneí, líder supremo de Irán, manifestando que “debería estar preocupado”.

“Yo diría que [Jameneí] debería estar muy preocupado, sí. Debería estarlo. Como saben, están negociando con nosotros”, afirmó en una entrevista a NBC News tras una pregunta al respecto.

Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca amenazó con acciones severas si el país persa reanuda su programa nuclear. “Sí, y si lo hacen, les haremos hacer su trabajo otra vez”, indicó, enfatizó que, en caso de que Irán continúe con sus planes nucleares, EE.UU. tomaría medidas drásticas.

“Estaban pensando en iniciar un nuevo programa en otra parte del país. Nos enteramos. Les dije que, si lo hacían, les haríamos cosas muy malas”, advirtió.

Las declaraciones se produjeron en el contexto de los reportes sobre la anulación de las conversaciones entre Washington y Teherán programadas para este viernes.

