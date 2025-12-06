Trump llama “estúpida y desagradable” a periodista de CNN y narra lo que ella le preguntó

El presidente de EE.UU., Donald Trump, arremetió este sábado en su cuenta de TruthSocial contra la periodista de la cadena de noticias estadounidense CNN, Kaitlan Collins, tras una serie de cuestionamientos que ella y el medio han lanzado sobre el proyecto de ampliación de la sala de baile de la Casa Blanca.

“Caitlin Collin, de Fake News CNN, siempre estúpida y desagradable, me preguntó por qué el nuevo salón de baile estaba costando más dinero de lo que se pensaba hace un año. Le respondí que porque iba a ser el doble de grande y que la calidad de los acabados y los interiores se había elevado al más alto nivel”, escribió el mandatario estadounidense.

La Casa Blanca había anunciado a finales de julio que remodelaría y ampliaría su salón de baile, argumentando que su tamaño actual era insuficiente para albergar actos importantes en honor a líderes mundiales. A dicho recinto se le agregarían cerca de 8.361 metros cuadrados de espacio ornamentado para alojar a 650 personas, frente a las 200 de su capacidad original.

“En realidad, está por debajo del presupuesto y adelantado con respecto al calendario, como siempre ocurre con mis proyectos. Simplemente, es mucho más grande y más bonito de lo que se había planeado inicialmente. Curiosamente, y aunque rara vez se informe de ello, no se ha utilizado dinero de los contribuyentes. Se está pagando íntegramente con donaciones privadas”, comentó Trump sobre la ampliación.

“FAKE NEWS CNN, y el tipo que dirige toda la operación corrupta que la posee, es uno de los peores del sector. Sus índices de audiencia son tan bajos que ya ni siquiera se tienen en cuenta ni son relevantes”, concluyó Trump tras los cuestionamientos de la cadena sobre el presupuesto del recinto y su más reciente cambio de arquitecto.