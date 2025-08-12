Trump: Los aranceles no han causado ningún problema a EE.UU., salvo enormes cantidades de efectivo

El presidente estadounidense aseguró que “se ha demostrado que, en su mayor parte, ni siquiera son los consumidores los que pagan estos aranceles, sino empresas y gobiernos”.

Los aranceles no han causado ningún problema a EE.UU., salvo enormes cantidades de efectivo, declaró el martes el presidente del país norteamericano, Donald Trump, en Truth Social.

“Se están recaudando billones de dólares en aranceles, lo cual ha sido increíble para nuestro país, su mercado de valores, su riqueza en general y prácticamente todo lo demás. Se ha demostrado que, incluso en esta etapa tardía, los aranceles no han causado inflación ni ningún otro problema para el país, salvo enormes cantidades de efectivo que ingresan a las arcas de nuestro Tesoro”, escribió el mandatario.

“Además, se ha demostrado que, en su mayor parte, ni siquiera son los consumidores los que pagan estos aranceles, sino empresas y gobiernos, muchos de ellos extranjeros”, agregó.