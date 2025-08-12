12 agosto, 2025
Cristiano Ronaldo se casará con su novia Georgina Rodríguez

Kylie Jenner habla español venezolano y revienta las redes

Las inquietantes últimas palabras de un asesino ejecutado con una inyección letal

Kelley Mack, actriz de ‘The Walking Dead’, muere a los 33 años

Familias aprenden hábitos sostenibles en jornada ambiental

BAC reconoce a Vegyfrut como Pyme Positiva del Año 2025

Mujer muere después que perro le pasara lengua sobre una herida

Un millón de córdobas en compras entregan Walmart, Banpro y Mastercard a 10 afortunados nicaragüenses

Delaisla: Del mar a tu mesa con una nueva línea de sabor y conveniencia

VIDEO: Jennifer López sufre un chasco con su falda y termina en ropa interior en un concierto

LA JORNADA

Trump: Los aranceles no han causado ningún problema a EE.UU., salvo enormes cantidades de efectivo

Redaccion Central

El presidente estadounidense aseguró que “se ha demostrado que, en su mayor parte, ni siquiera son los consumidores los que pagan estos aranceles, sino empresas y gobiernos”.

Presidente de EEUU, Donald Trump.

Los aranceles no han causado ningún problema a EE.UU., salvo enormes cantidades de efectivo, declaró el martes el presidente del país norteamericano, Donald Trump, en Truth Social.

“Se están recaudando billones de dólares en aranceles, lo cual ha sido increíble para nuestro país, su mercado de valores, su riqueza en general y prácticamente todo lo demás. Se ha demostrado que, incluso en esta etapa tardía, los aranceles no han causado inflación ni ningún otro problema para el país, salvo enormes cantidades de efectivo que ingresan a las arcas de nuestro Tesoro”, escribió el mandatario.

“Además, se ha demostrado que, en su mayor parte, ni siquiera son los consumidores los que pagan estos aranceles, sino empresas y gobiernos, muchos de ellos extranjeros”, agregó.

