Trump no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela

El presidente de EE.UU., Donald Trump, no ha desechado la posibilidad de abrir un frente de guerra con Venezuela, tras el aumento de las hostilidades contra el país suramericano.

“No lo descarto, no”, dijo el presidente en una entrevista con NBC el jueves.

En esa conversación, Trump admitió que los recientes ataques letales del ejército contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, tildadas de “ejecuciones extrajudiciales” por organismos internacionales, podrían derivar en un conflicto a mayor escala: “No lo discuto”, aseveró.

Sin embargo, al ser consultado sobre si su objetivo era un derribar al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, respondió: “Él sabe exactamente lo que quiero”, respondió Trump. “Él lo sabe mejor que nadie”.