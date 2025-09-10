Trump pide un juicio “rápido” y pena de muerte para el “animal” que mató brutalmente a una ucraniana en EE.UU.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este miércoles que el autor del atroz asesinato de una refugiada ucraniana ocurrido el pasado mes de agosto en un tren de la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, debe ser sometido a un juicio “rápido” que terminará con la pena de muerte.

“El animal que mató tan violentamente a la hermosa joven de Ucrania, que vino a Estados Unidos en busca de paz y seguridad, debería ser sometido a un juicio ‘rápido’ (¡sin duda alguna!) y solo se le debería imponer la pena de muerte. ¡No puede haber otra opción!”, escribió el inquilino de la Casa Blanca en su plataforma Truth Social.

Irina Zarútskaya, de 23 años, fue apuñalada hasta la muerte en un vagón de tren por Decarlos Brown Jr., un afroamericano de 34 años.

