Trump: “Puedo destruir el comercio, puedo destruir un país, puedo hacer lo que quiera, pero no puedo cobrar un solo dólar”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, manifestó su enojo por la decisión de la Corte Suprema del país norteamericano de invalidar sus aranceles globales.

“Puedo destruir el comercio, puedo destruir un país, incluso puedo imponer un embargo que destruya ese país. Puedo embargar. Puedo hacer lo que quiera, pero no puedo cobrar ni un solo dólar”, expresó el mandatario en conferencia de prensa.

“¿Qué locura es esa?”, añadió el inquilino de la Casa Blanca al respecto, al señalar que la entidad que ahora frena sus impuestos, le ha dado previamente permiso para “destruir países extranjeros” y de impedir el ingreso de “todo tipo de cosas” al país.

Durante su intervención, Trump calificó de decepcionante la decisión del máximo tribunal estadounidense.

“El fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles es profundamente decepcionante. Y me avergüenzo de ciertos miembros de la Corte, me avergüenzo totalmente por no tener el coraje de hacer lo correcto para nuestro país”, sostuvo.

Así que, durante la rueda de prensa y tras el reciente revés para su gobierno, el mandatario anunció que impondrá un arancel global general de 10 %, como parte del conjunto de facultades comerciales, conocido como sección 122.

La anulación

La Corte Suprema estadounidense declaró este viernes ilegales los fundamentos con los que la Administración Trump impuso aranceles globales y, por tanto, anuló su aplicación. La sentencia invalida tanto los gravámenes destinados a combatir el tráfico de drogas como los conocidos como ‘aranceles recíprocos’, al considerar que excedieron las facultades legales otorgadas por el Congreso.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, subrayó que la facultad de imponer aranceles es “muy claramente una rama del poder impositivo”. Recordó que la Constitución de EE.UU. otorga al Congreso, y solo a este organismo, “acceso a los bolsillos del pueblo” a través de la recaudación de impuestos. Por lo tanto, cualquier delegación de ese poder al Ejecutivo debe ser explícita y clara.